İran’da Kıyafet Protestosu Dünya Gündeminde

İSLAM AZAD ÜNİVERSİTESİ’NDEN ŞOK EDİCİ PROTESTO

İran’ın başkenti Tahran’daki İslam Azad Üniversitesi’nin kampüsünde bir genç kadın, iç çamaşırlarıyla düzenlediği protesto ile sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Bugün dünya basınında da dikkat çeken olay, oldukça tartışmalı yorumların konusu oldu ve geniş bir yankı buldu.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN FARKLI YORUMLAR

Dünya genelinde dikkat çeken protesto görüntülerindeki kadının soyunma nedeni hakkında günlerdir farklı görüşler paylaşılıyor. Protestonun arka planındaki sebepler, çeşitli kereslerde ele alınarak farklı bakış açılarıyla tartışıyor.