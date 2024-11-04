More
Gündem

İran’da Kıyafet Protestosu Dünya Gündeminde

iran-da-kiyafet-protestosu-dunya-gundeminde

İSLAM AZAD ÜNİVERSİTESİ’NDEN ŞOK EDİCİ PROTESTO

İran’ın başkenti Tahran’daki İslam Azad Üniversitesi’nin kampüsünde bir genç kadın, iç çamaşırlarıyla düzenlediği protesto ile sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Bugün dünya basınında da dikkat çeken olay, oldukça tartışmalı yorumların konusu oldu ve geniş bir yankı buldu.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN FARKLI YORUMLAR

Dünya genelinde dikkat çeken protesto görüntülerindeki kadının soyunma nedeni hakkında günlerdir farklı görüşler paylaşılıyor. Protestonun arka planındaki sebepler, çeşitli kereslerde ele alınarak farklı bakış açılarıyla tartışıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Umut Oğuz’un Havuz Manzaralı Evi”

Evrim Akın, bu hafta ünlü oyuncu Umut Oğuz’un evine konuk olarak, “Lezize Nine” ve “Fiko” karakterleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Gündem

Cem Gölbaşı Ve 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Bağcılar'da kendisiyle alay edildiğini iddia eden Cem Gölbaşı ve 6 kişilik grup, B.İ.'yi alıkoyup video çekerek sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alındılar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.