İran’da Komutanlar Nerede Yanlışa Düştü?

İRANLI YETKİLİLERİN DÜŞÜNCELERİ

The New York Times’a (NYT) dayanarak verilen haberde, İranlı yetkililerin, pazar günü Umman’da planlanan nükleer görüşmeler öncesinde İsrail’in saldırı düzenlemeyeceğini düşündüğü ifade ediliyor. İran, olası bir İsrail saldırısının ancak görüşmelerin başarısız olması halinde, bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşebileceğini tahmin etmiş. Ancak yetkililer, “devasa bir yanlış hesap” yaptıklarını kabul etti. İranlı liderler, İsrail’in saldırı uyarılarını “propaganda” olarak değerlendirip dikkate almadı ve nükleer görüşmelerde taviz vermeye zorlanmak için bu tür haberlerin yayıldığını düşünüp önlemleri göz ardı etti.

HAVA SAVUNMA ENDİŞELERİ

NYT’nin elde ettiği özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin öfkeyle “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” şeklinde sorduğu aktarılıyor. Saldırı gecesi, üst düzey komutanların güvenli evlerde değil, kendi evlerinde bulunduğu, aynı zamanda Hacızade ve ekibinin “tek bir yerde toplanmama” talimatına uymayarak Tahran’daki askeri üste toplandığı belirtildi. İsrail’in bu üsse düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey isimler hayatını kaybetti.

İSRAİL’İN SIZMASI

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği gafil avladığını, özellikle üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesinin büyük bir şok yarattığını ifade etti. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in saldırılarda İran içindeki patlayıcı İHA üssünü de aktive ettiğini açıkladığı bildirildi.

TOPLANTIDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

NYT’ye göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantıda dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam talep ettiği, ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiğini belirttiği ifade ediliyor. Toplantıda, misillemenin zamanlaması ve yöntemi konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı bildiriliyor. Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması halinde halk protestolarının tetiklenebileceği konusunda uyardı. İran, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar başlatırken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar sürmekte.