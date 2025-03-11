İran’da Meclis Önünde Başörtüsü Protestoları Başladı

GÖSTERİDE BAŞÖRTÜSÜ TEMASI

Meclis binası önünde gerçekleştirilen gösteride, “İffet ve başörtüsü kanununu uygulayın” ve “Başörtüsünü savun, aileyi savun” mesajlarını taşıyan pankartlar dikkat çekti. Gösterinin büyük bir kısmını kadınlar oluşturdu. Aşırı muhafazakar görüşleriyle bilinen siyasi aktivist Sadık Kuşki, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı, zorunlu başörtüsü yasasını uygulamayacağını duyurduğu için ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü’ne benzetti. Tahran Valiliği, gösteriyi izinsiz ve yasa dışı bir etkinlik olarak nitelendirdi. Ancak protestocular, herhangi bir olay çıkmadan dağıldı.

MAHSA AMİNİ OLAYIYLA BAŞLAYAN PROTESTOLAR

İran’da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal ettiği iddiasıyla Eylül 2022’de gözaltına alınan Mahsa Emini’nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan eylemler, yaklaşık 4 ay boyunca sürdü ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Bu olay, başörtüsü yasağının sıkı bir şekilde uygulanmasına karşı büyük bir tepki meydana getirdi. Ekim 2022’de protestoların yatışmasının ardından, özellikle Tahran gibi büyük şehirlerde, kadınların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmama oranında artış gözlemlendi. Alışveriş merkezleri, kafeler, bankalar, okullar ve sokaklarda başörtüsüne riayet etmeyenlerin sayısının arttığı görüldü.

İRAN HÜKÜMETİ’NİN YENİ YASA TASARISI

Bu gelişmeler ışığında, İran hükümeti, başörtüsü kuralına uymayanlar için kamu alanlarında para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilmesi gibi önlemleri içeren bir yasa tasarısı hazırladı. Bu tasarı, Eylül 2023’te Meclis’ten geçti ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, seçim kampanyası sırasında bu yasayı eleştirdikten sonra uygulaması askıya alındı. Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları, zorunlu başörtüsü yasasının uygulanması gerektiğini vurgulasa da, özellikle Tahran’da başörtüsü kurallarına uymayan bireylerin sayısının artması ve bu konuda her hangi bir baskının olmaması dikkat çekiyor.

MECLİS BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtüsü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından uygulanmama kararı aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, yasa hakkında yaptığı açıklamada, “Devletin kanunlarına göre, halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanması mümkün değildir” diyerek yasa üzerindeki uygulamama kararını savundu.