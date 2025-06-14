İran’Da Nükleer Sızıntı Tespit Edildi

İRAN’DA RADYOAKTİF KİRLENME TESPİTİ

İsrail’in İran’ın nükleer programı üzerinde uranyum zenginleştirme oranını artırarak silah üretme kapasitesine yönelik başlattığı saldırılarda, nükleer tesisler de hedef alındı. Son dakika bilgisine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit etti.

İSFAHAN VE FORDO’DAKİ GELİŞMELERİN TAKİBİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’daki İsfahan ve Fordo nükleer tesislerine dair gelişmeleri yakından izlediklerini ve bu konuda İranlı yetkililerle iletişime geçtiklerini duyurdu. Ajansın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Grossi, “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir” şeklinde ifade etti.

İRAN: SIZINTI CİDDİ TEHLİKE ARZ ETMİYOR

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer tesislerin durumu hakkında bilgi verdi. Kemalvendi, İsrail’in Natanz nükleer tesisini yer altındaki yapıları hedef alarak birkaç kez füze saldırısına maruz bıraktığını belirtti. Saldırıların ardından yapılan kontrollerde sınırlı düzeyde radyoaktif kirlilik tespit edildi. Ancak bu kirliliğin yalnızca tesisin iç kısmıyla sınırlı olduğunu vurgulayan Kemalvendi, dış çevreye herhangi bir sızıntının ulaşmadığını ve durumun ciddi bir tehlike arz etmediğini söyledi.