İran’daki Protestolarda Can Kaybı 2000’e Ulaştı

İran’da rejim karşıtı eylemlerinin 17. günü geride kaldı. Tahran yönetiminin protestolara yönelik şiddetli müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında kesin bir bilgi bulunmamakta. CAN KAYBI 2 BİNE YAKLAŞTI İranlı bir yetkili, hem protestocular hem de güvenlik güçleri dâhil olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Yetkili, bu ölümlerle ilgili sorumluluğu protestoculara atarak, onları ‘terörist’ olarak tanımladı.

İNTERNET KESİNTİSİ 100 SAATİ AŞTI Ülkede gösteriler dün gece de sürerken, muhalif aktivist gruplar, yüzlerce protestocunun hayatını kaybettiğini öne sürdü. Devletin resmi yayın kuruluşları ise güvenlik güçlerinden 100’den fazla kişinin öldüğünü belirtti. İran’daki internet kesintisinin 108 saati geçtiği ve uluslararası telefon bağlantısının 13 Ocak tarihinden itibaren yeniden sağlandığı bildirildi.

HAMANEY’DEN REJİM YANLISI GÖSTERİYE DESTEK Tahran’da ise rejim destekçileri İnkılab Meydanı’nda toplandı. İran bayrakları taşıyan binlerce kişi, rejime destek gösterisi düzenledi. Göstericilerin son zamanlarda yaşanan şiddeti kınadığı ifade edildi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, rejim destekçilerinin katılımını tebrik ederken, bu eylemleri ABD’ye bir uyarı olarak nitelendirdi. Hamaney, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Büyük İran milleti; kendisini, azmini ve kimliğini düşmanlara gösterdi. Bu, Amerikalı siyasetçilere aldatmacalarını durdurmaları ve hain piyonlarına güvenmemeleri yönünde bir uyarıydı.” şeklinde konuştu.

TAHRAN ABD VE İSRAİL’İ HEDEF ALDI, TEYAKKUZDA BEYAZ SARAY Tahran, rejim karşıtı protestolar özelinde ABD ve İsrail’i hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahale tehdidiyle ilgili, “Trump’ın müdahale mesajından sonra protestolar müdahaleye bahane olsun diye kanlı bir hal aldı.” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt Fox ise İran’ın, Trump’a kapalı kapılar ardından farklı mesajlar verdiğini ifade etti. Leavitt, “Trump İran’da diplomasiden yana ancak askeri seçenek de masada.” dedi. İsrail, yaşanan protestoların İran’ın iç meselesi olduğunu belirterek, olası bir ABD müdahalesine karşı hazır olduklarını açıkladı.

“İRAN’I DERHAL TERK EDİN” Protestolar devam ederken, birçok ülkeden vatandaşlarına İran’dan ayrılmaları yönünde çağrılar geldi. İlk olarak ABD, sanal Tahran elçiliği üzerinden vatandaslarına ülkeden terk etmeleri yönünde bildirimde bulundu. ABD’nin ardından İsveç ve Avustralya da kendi vatandaşlarına benzer çağrılar yaptı. Çin ise böyle bir çağrıda bulunmazken, “Çin vatandaşlarının güvenliği için gerekli önemleri alacağız.” şeklinde bir açıklama yaptı.