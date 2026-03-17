İran’dan ABD’ye Hark Adası Uyarısı Geliyor

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin Hark Adası’na yönelik tehditlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şikarçi, “Bugün dünya, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gücü ve aziz milletimizin desteğiyle ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına güçlü şekilde cevap verildiğini ve bu düşmanlara ağır darbeler indirildiğini görmektedir” şeklinde ifadelere yer verdi.

TEHDİTLERE CEVAP HAZIRLIĞI

Şikarçi, son zamanlarda ABD’li yetkililerin Hark Adası’na yönelik saldırıyı sıklıkla gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “Buradan onları tüm silahlı kuvvetler ve İran milleti adına uyarıyorum. Eğer ABD Hark Adası’na, bu adadaki petrol tesisleri ve petrol terminaline yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirse, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİ OLMAZ

Şikarçi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı uyarıların her zaman uygulandığını vurgulayarak, “İran milletinin çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgi yoktur. Eğer bu tehditler yalnızca psikolojik operasyon niteliğindeyse durum farklıdır. Ancak fiili bir saldırıya dönüşmesi halinde, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesisleri İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacak ve güçlü bir şekilde saldırıya uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.

HARK ADASI’NDAKİ GERİLİM

Basra Körfezi’nde yer alan Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği ve son günlerde ABD ile İran arasındaki gerginliğin odak noktalarından biri haline geldi. ABD Başkanı, adadaki askeri hedeflerin “tamamen yok edildiğini” öne sürerek Hark Adası’na yönelik daha fazla saldırı düzenlenebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, bölgedeki tansiyonu artırırken, İranlı yetkililer olası bir saldırının karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulundu. Hark Adası’nın hedef alınmasının küresel enerji piyasalarında önemli sonuçlar doğurabileceği ve petrol fiyatları ile enerji dağılımında “çok ağır bir denklem” oluşturacağını kaydettiler.