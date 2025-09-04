İran’dan Avustralya’ya karşılık hamle

AVUSTRALYA’NIN İRAN BÜYÜKELÇİSİ GİTTİ

Avustralya, İran’ın ülkede yaşayan Yahudilere yönelik yaptığı iki saldırı ile ilgili suçladığı İranlı büyükelçiyi ağustos ayında istenmeyen adam ilan etti. İran, bu suçlamaları reddederek, bunun İsrail’in bir komplosu olduğunu savunuyor. “Sky News Australia,” 28 Ağustos’ta yayımladığı haberinde, Avustralya’nın, İsrail istihbaratından gelen bir ihbarın ardından, ülkedeki Yahudilere yapılan iki saldırının İran ile bağlantılı olduğunu ortaya koyduğunu aktarıyor.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE GERİLEME

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuyla ilgili açıklamasında, “Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya’nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya’nın İran’daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran’dan çıktı.” dedi. Bekayi, İran’a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu belirterek, “Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı haksızdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ilişkilerdeki bu azalmanın memnuniyetle karşılanmadığını ve bunun için hiçbir sebep ya da gerekçe olmadığına inandıklarını söyledi. Bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini vurguladı.