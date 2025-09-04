Dünya

İran’dan Hamle: Avustralya Büyükeçisi Gitti

AVUSTRALYA’NIN İRAN’A YANIT VERİŞİ

Avustralya, İran’ın ülkedeki Yahudilere yönelik iki eylemle ilgili suçladığı İranlı büyükelçiyi geçen ağustos ayında istenmeyen adam ilan etti. İran, bu suçlamaları reddederek durumu İsrail’in bir komplosu olarak değerlendirdi. “Sky News Australia”da 28 Ağustos’ta yayımlanan habere göre, İsrail istihbaratından gelen bir ihbar, Avustralya’nın ülkedeki Yahudilere düzenlenen iki saldırının İran’la bağlantılı olduğunu ortaya çıkardığını belirtiyor.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya’nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya’nın İran’daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran’dan çıktı.” dedi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Bekayi, İran’a yöneltilen antisemitizm suçlamasını gülünç ve asılsız bulduğunu ifade ederek, “Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı haksızdır.” şeklinde konuştu. Bu azalmayı hoş karşılamadıklarını belirten Bekayi, “Bunun için hiçbir sebep veya gerekçe yoktur ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

