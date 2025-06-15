İran’dan İsrail’e Füze Gönderildi

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISI

İsrail, dün gece Tahran dahil olmak üzere toplam 6 kente şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılara karşılık olarak İran, İsrail’i füzelerle vurdu. Hamaney’in X hesabında yayınlanan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri göze çarptı. Mesajda, İbranice ve Farsça olarak “çaresiz kalacaksınız” ifadesi yer aldı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

İsrail’in İran’a yönelik bu şiddetli saldırıları, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisleri hedef alarak geniş çaplı bir çatışmanın başlangıcını oluşturdu. Saldırılar sonucu İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutan ile birlikte 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirirken, toplam sivil kaybın 78 olduğu bildirildi.

İran ordusu, Israil’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misilleme sonucunda 41 kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı.