İran’dan İsrail’e Füze Saldırısı!

İSRAİL’E YAPILAN FÜZE SALDIRISI

İran’ın nükleer tesisleri ve stratejik konumdaki şahıslara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından beklenen karşılık ortaya çıktı. İsrail Ordusu Sözcülüğü, İran’dan İsrail yönüne doğru füzeli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin anında devreye girdiği ve füzeleri engellemeye çalıştığı ifade edildi.

İSRAİL HALKINA ACİL UYARI

Yetkililer, güvenlik önlemleri çerçevesinde İsrail vatandaşlarına sığınaklara gitmeleri için acil çağrı yaptı. Cep telefonlarına gönderilen acil uyarı bildirimleriyle de halka “sığınaklara inin” talimatı iletildi. Saldırının ardından ülke genelinde alarm seviyesi yükseltildiği öğrenildi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada “İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı” bilgisine yer verdi.