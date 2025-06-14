Dünya

İran’dan İsrail’e Füze Saldırısı

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İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP GELDİ

İran’ın nükleer tesisleri ve önemli konumda olan kişilere karşı gerçekleştirilen İsrail saldırılarının ardından beklenen misilleme gerçekleşti.

İRAN’DAN FÜZE SALDIRISI

İsrail Ordusu Sözcüsü, İran’dan İsrail yönüne füze saldırısı yapıldığını açıkladı. Resmi açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürtmek için devreye girdiği ve füzelerin engellemeye çalışıldığı belirtildi.

HALKA SİGORTALIK UYARISI

Yetkililer, güvenlik önlemleri çerçevesinde İsrail halkını hemen en yakın sığınaklara geçmeleri konusunda uyardı. Bunun yanı sıra cep telefonlarına acil uyarı bildirimleri gönderilerek, vatandaşlara “sığınaklara inin” talimatı iletildi. Saldırının ardından ülke genelinde alarm seviyesinin artırıldığı öğrenildi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada “İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanına yönelik ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı” ifadesine yer verdi.

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