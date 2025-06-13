İran’dan İSRAİL’e Füze Salgını Yaşandı

SALDIRILARDAN SONRA GELEN MISILLEMELER

İsrail’in, İran’ın nükleer tesisleri ve belli stratejik konumdaki şahıslara yönelik saldırılarının ardından beklenen misilleme gerçekleşti. İran, bu duruma karşı bir tepki gösterdi ve İsrail yönüne füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

SALDIRIYA HAVA SAVUNMA CEVABI

İsrail Ordusu Sözcülüğü, İran’dan gelen füze saldırısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı püskürtmek için devreye girdiği ve füzeleri engellemeye çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, güvenlik tedbirleri kapsamında İsrail halkına derhal en yakın sığınaklara geçmeleri için bir çağrıda bulundu. Aynı zamanda cep telefonlarına gönderilen acil uyarı bildirimleriyle vatandaşlara “sığınaklara inin” talimatı iletildi. Saldırının ardından ülke genelinde alarm seviyesinin yükseltildiği de öğrenildi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA: ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı” denildi.