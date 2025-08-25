İran’dan Rusya’ya bilgi sızdırıldı

İRANLI YETKİLİDEN RUSYA İDDİASI

İran’dan yayın yapan “Aparat” haber sitesine açıklamalarda bulunan Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Sadr, gündemdeki meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sadr, Rusya’nın İran’a beklenen destekleri sağlamadığını vurgulayarak, “Rusya’ya hiçbir şekilde güven olmaz. İsrail tüm savunma sistemlerimizi nasıl vurdu? Nereden biliyordu? Ruslar İsrail’e bilgi vermişti.” dedi.

RUSYA’NIN YENİ İDDİALARI VE DÖNEMSEL İLİŞKİLER

Rusya’nın İran’a S-400 hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarını vermekten kaçındığına dikkat çeken Sadr, Rusya ile İran arasındaki “stratejik ortaklık” anlaşmasını “boş” bir anlaşma olarak değerlendiriyor. Sadr, “Bir gün ABD ile İran karşı karşıya gelirse, Rusya, ABD ile çatışmaya girer diye düşünmeyin, böyle bir şey yok; bunlar tamamen hayal.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenleyerek İsrail’e açık destek verdi. İran, bu saldırılara misilleme olarak 23 Haziran’da ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.