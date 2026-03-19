İran’dan Sert Yanıt Füzelerle Misilleme Başladı

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ATEŞKES YOK

Füzelerin arka arkaya ateşlenmeye devam ettiği ABD-İsrail-İran savaşında, Tahran yeni bir misilleme dalgası başlatarak Kuveyt’teki petrol rafinerisini vurdu. Bölgedeki tansiyon yükselirken, İran yönetimi ABD Başkanı Donald Trump’ın olası kara saldırılarına ilişkin değerlendirmelere sert bir yanıt verdi. İran’dan yapılan açıklamada, “Kara saldırısına yüzde yüz hazırız” ifadeleriyle, duruma yıllardır hazırlandıklarını belirten yetkililer, “Sizi bu topraklara gömeceğiz” şeklinde mesaj gönderdi.

İRAN’DAN TAZMİNAT TALEP EDİLİYOR

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, “ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında topraklarının kullanılmasına izin veren” Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Tahran’a tazminat ödemesi gerekliliğine dikkat çekti. Bu talepler, bölgedeki gerilimin artmasına neden oluyor.

İSRAİL’DE GÜVENLİK ALARMLARI

İran’dan gelen misillemenin hemen ardından İsrail’de güvenlik alarmı durumu ortaya çıktı. Başta Tel Aviv olmak üzere, İsrail’in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Yerel medya, Tel Aviv ve çevresinde bazı alanlara şarapnellerin düştüğünü aktardı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin daha da artabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.