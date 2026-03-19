İran’dan Sert Yanıt Füzelerle Misilleme Başladı

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ATEŞKES YOK

Füzelerin arka arkaya ateşlenmeye devam ettiği ABD-İsrail-İran savaşında, Tahran yeni bir misilleme dalgası başlatarak Kuveyt’teki petrol rafinerisini vurdu. Bölgedeki tansiyon yükselirken, İran yönetimi ABD Başkanı Donald Trump’ın olası kara saldırılarına ilişkin değerlendirmelere sert bir yanıt verdi. İran’dan yapılan açıklamada, “Kara saldırısına yüzde yüz hazırız” ifadeleriyle, duruma yıllardır hazırlandıklarını belirten yetkililer, “Sizi bu topraklara gömeceğiz” şeklinde mesaj gönderdi.

İRAN’DAN TAZMİNAT TALEP EDİLİYOR

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, “ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında topraklarının kullanılmasına izin veren” Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Tahran’a tazminat ödemesi gerekliliğine dikkat çekti. Bu talepler, bölgedeki gerilimin artmasına neden oluyor.

İSRAİL’DE GÜVENLİK ALARMLARI

İran’dan gelen misillemenin hemen ardından İsrail’de güvenlik alarmı durumu ortaya çıktı. Başta Tel Aviv olmak üzere, İsrail’in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Yerel medya, Tel Aviv ve çevresinde bazı alanlara şarapnellerin düştüğünü aktardı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin daha da artabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Davasında İddianame Kabul Edildi

Antalya'daki 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında eski İl Emniyet Müdürü ve iki iş insanı için tahliye kararı verildi. Ancak savcılığın itirazıyla yakalama kararı alındı.
Pentagon’dan İran Savaşına İlişkin Açıklama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 19 gün süren İran savaşında Washington’un zafer elde ettiğini belirtti. Ayrıca, 7 binin üzerinde hedefin tahrip edildiği bilgisini paylaştı.
Steven Gerrard Galatasaraylıları Kızdıran Açıklamalar Yaptı

Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesinin ardından Steven Gerrard, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken açıklamalarda bulundu.
ABD, Suudi Arabistan’daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırdı

ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle İran'ın hedef aldığı Suudi Arabistan'daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaları için uyardı ve ticari uçuşları kullanmalarını önerdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bayram Mesajında ABD ve İsrail’i Eleştirdi

Ramazan Bayramı mesajında Devlet Bahçeli, ABD'yi eleştirerek, İran'ın dini liderlerine yönelik suikastları savaş hukukuna aykırı olarak nitelendirdi.

