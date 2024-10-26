İran’dan Sınırlı Hasar Açıklaması Geldi

İRAN’DAN AÇIKLAMA

İran, İsrail’in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde çeşitli askeri hedefleri vurduğunu bildirdi. İran Hava Savunma Karargahı tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in İranlı yetkililerin uyarılarına aldırış etmediği, saldırının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılandığı, ancak bazı yerlerde “sınırlı hasar” meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, olayın boyutlarının henüz incelendiğini belirtiyor.

İSRAİL’İN İDDİALARI REDDEDİLDİ

İranlı bir yetkili, İsrail’in ülkede 20 hedefin vurulduğuna yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hava saldırısının ülke sınırları dışından gerçekleştirildiğini vurgulayan yetkili, “Tahran’da hiçbir askeri tesis vurulmadı” diye konuştu. Ayrıca, “100 İsrail askeri uçağının saldırıya karıştığına dair haberler de tamamen yanlış. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRISINA CEVAP

İran, 1 Ekim’de İsrail’e füze saldırısında bulunmuştu ve Tel Aviv yönetimi bunun karşılığının verileceğini bildirmişti. İran medyasına göre, İsrail’in gece saatlerinde Tahran’ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin buna karşılık verdiği belirtildi. İsrail ordusu, gerçekleştirdiği saldırıları doğrularken, Tahran’da birkaç saat sonra şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. İran devlet televizyonuna göre, bu sesler Tahran’ın doğusundan geldi ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandı.

HAVA SAHASINDAKİ TEDBİRLER

Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir dikkate kadar kapattığını açıkladı. İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bildirilmediğini duyurdu. İsrail ordusu ise düzenledikleri saldırının tamamlandığını bildirdi.