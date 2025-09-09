İran’dan UAEA Açıklaması Geldi

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran aleyhine yapılacak düşmanca eylemlerin veya Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirme çabalarının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılan anlaşmayı geçersiz kılacağını duyurdu. Mısır’ın Kahire kentinde, Haziran ayında İsrail ve ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıların ardından askıya alınan denetimlerin yeniden başlatılmasına dair varılan anlaşmanın imzalanmasının ardından bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Erakçi’nin yanı sıra UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdualti katıldı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

Erakçi, toplantı öncesi İsrail’in Katar’a yönelik saldırısına dikkat çekerek, “Bu terörist ve saldırgan eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz ve Filistin halkıyla birlikte, egemenliği ve toprak bütünlüğü İsrail rejimi tarafından açıkça ihlal edilen Katar hükümetiyle tam dayanışmamızı ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. Erakçi, İsrail ve ABD’nin Haziran ayında İran’a yönelik saldırılarının, ülkesinin UAEA ile işbirliği yaptığı koşulları köklü biçimde değiştirdiğini belirtti. Güvenlik tesislerinin hedef alındığını ifade eden Erakçi, “İşbirliğinin sürdürülmesi artık mümkün değil” diyerek İran Meclisi’nin UAEA ile işbirliğini askıya alan bir yasa çıkardığını hatırlattı.

ANTLAŞMA YENİ MEKANİZMALARI GEREKTİRİYOR

Erakçi, İran ile UAEA arasındaki önceki Güvenlik Denetimi Anlaşması’nın, normal koşullar için hazırlandığını vurgulayarak, “İsrail ve ABD’nin saldırılarından sonra bu anlaşma yetersiz kaldı. Güvenlik önlemleri altındaki tesislerin saldırıya uğradığı durumlarda işbirliği yapılmasına dair bir emsal bulunmuyor.” dedi. Bu bağlamda, UAEA ile İran’ın güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni bir mekanizma oluşturma yönünde yoğun müzakereler yapıldığına dikkati çekti. Erakçi, yapılan müzakerelerin güvenlik denetimlerinin sürdürülmesi ve İran’ın güvenlik endişeleri konularında ortak bir anlayışa dayandığını belirtti.

İRAN’IN HUKUKİ HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Ülkesinin UAEA ile işbirliğini sürdürecek bir anlaşma sağladığını ifade eden Erakçi, bu adımın yasa dışı eylemlere rağmen itidal ve sorumluluk sergilediğini söyledi. İmzalanan anlaşmanın İran Meclisi’nin yasasıyla uyumlu olduğunu belirten Erakçi, “Anlaşma, İran’ın endişelerini gideriyor ve sürekli iş birliği için bir çerçeve sağlıyor. Devredilemez haklarımızı korurken, Ajans ile mutabık kalınan çerçeve dahilinde işbirliği yürütmemizi sağlıyor.” şekline devam etti. Konuşmasını “Eğer İran’a karşı düşmanca bir eylemde bulunulursa veya BM Güvenlik Konseyi kararları yeniden yürürlüğe konulursa, bu pratik adımlar geçersiz sayılır.” diyerek tamamladı.