İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Süleymani Öldürüldü

İran askeri sözcüsü İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump’sa yönelik yaptığı açıklamada, mevcut gerilimin sosyal medya tartışmalarıyla değil, yalnızca savaş alanındaki gelişmelerle şekilleneceğini vurguladı. Zolfaghari, Tahran’ın bölgedeki komşu ülkeleriyle herhangi bir çatışma içinde olmadığını belirterek, İran’ın egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını ifade etti.

İSRAİL, SÜLEYMANİ’Yİ HEDEF ALDI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, Tahran’a düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Besic Güçleri Komutanı Gulam Reza Süleymani’nin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, “Hava Kuvvetleri, Askeri İstihbarat Müdürlüğü’nden gelen kesin bilgilere dayanarak, dün Tahran’ın kalbine yönelik hedefli bir saldırı düzenleyerek son altı yıldır Besic birliğinin komutanı olan Gulam Reza Süleymani’yi öldürdü. Besic güçleri, İran Silahlı Kuvvetlerinin bir parçasıdır. İran’daki son dönemdeki protestolar sırasında Süleymani komutasındaki Besic güçleri, sivil protestoculara karşı şiddet ve büyük baskı operasyonları yürüttü” denildi. İsrail medyası ise Süleymani’nin, Besic’in yakın zamanda kurduğu bir çadır kampında hedef alındığını bildirdi.

LARİCANİ’NİN HEDİF ALINDIĞI BİLDİRİLDİ

İsrail medyasına açıklama yapan yetkililere göre, İsrail ordusu İran’daki saldırılarında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’yi hedef aldı. Yetkililer, Laricani’nin ölü veya yaralı olup olmadığına dair kesin bir bilgi olmadığını aktardı. Ayrıca, İran medyası, İsrail’in öldüğünü iddia ettiği Ali Laricani’nin kısa süre içinde mesajının yayınlanacağını duyurdu.