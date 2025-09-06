İran, Diplomasiye Zarar Veren İsrail Ve ABD’dir

ORTAK BİLDİRİ VE İRAN’IN TEPKİSİ

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong tarafından yapılan ortak açıklamada, İran’ın nükleer programındaki taahhütlerine uyması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) tam erişimi yeniden sağlaması ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili endişeleri gidermesi talep edildi. Bildiride, İran’ın müzakere masasına dönmesi gerektiği vurgulandı. İran’ın Tokyo Büyükelçiliği, bu talebi içeren bildiriyi eleştirdi.

TARAFLI VE KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Japonya’nın İran ile diplomatik ilişkilerini asılsız gerekçelerle kesmiş olması ve şimdi ikiyüzlü bir şekilde İran’dan diplomasiye dönmesini isteyen Avustralya ile birlikte tamamen taraflı ve kabul edilemez bir bildiri yayınlaması üzüntü vericidir” ifadelerine yer verildi.

DİPLOMASİYE ZARAR VERENLERİN İSRAİL VE ABD OLDUĞU VURGULANDI

Açıklamada ayrıca, “Diplomasiye zarar veren İran değil, İsrail ve ABD’dir. Çünkü İran’ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar bu çıkmaza yol açmıştır” denildi.