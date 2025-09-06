İran, Diplomasiyi Zedeleyen İSRAİL ve ABD’dir

ORTAK BİLDİRİDEKİ TALEPLER

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong tarafından dün yayınlanan ortak bildiride, İran’ın nükleer programındaki denetim taahhütlerine uyması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) tam erişimi yeniden sağlaması, zenginleştirilmiş uranyum stokları ile zenginleştirme süreciyle ilgili endişeleri gidermesi ve müzakere masasına dönmesi gerektiği belirtildi.

İRAN’DAN GELEN TEPKİ

İran’ın Tokyo Büyükelçiliği, Japonya ve Avustralya’nın İran’ı diplomasiye dönmeye davet eden ortak bildirisine tepki gösterdi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Japonya’nın İran ile diplomatik ilişkilerini asılsız gerekçelerle kesmiş olması ve şimdi ikiyüzlü bir şekilde İran’dan diplomasiye dönmesini isteyen Avustralya ile birlikte tamamen taraflı ve kabul edilemez bir bildiri yayınlaması üzüntü vericidir” denildi.

DİPLOMASİDE SUÇLAMA

Açıklamada ayrıca belirtildi ki, “Diplomasiye zarar veren İran değil, İsrail ve ABD’dir. Çünkü İran’ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar bu çıkmaza yol açmıştır.”