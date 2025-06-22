İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Açıklama

ABD İLE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ZORLAŞIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre’deki Avrupalı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından NBC News’e verdiği mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm için masaya oturmanın zorlaştığını belirtiyor. Ayrıca, Tahran ile Washington arasında 15 Haziran’da gerçekleştirilecek nükleer görüşmelerden birkaç gün önce İsrail’in İran’a hava saldırıları düzenlemesine işaret ederek, ABD’ye duyulan güvenin sorgulandığını ifade ediyor. Arakçi, “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti.” diyerek bu durumu açıklıyor. İranlı Bakan, müzakerelere hazır olduklarını fakat bunun için İsrail’in hava saldırılarının durması gerektiğini de vurguluyor.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI

ABD Başkanı Donald Trump’ın “uranyum zenginleştirme faaliyetinden vazgeçilmesi” talebine yanıt veren Arakçi, her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Uranyum zenginleştirmeden “tamamen vazgeçmeyeceklerini” daha önce de ilettiklerini söyleyen Arakçi, ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak güven eksikliği yaşandığını kaydediyor. “Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini ve bize yapabileceğimizi söylediği şeyleri yerine getirmedi.” diyen Arakçi, bu durumun müzakereleri zorlaştırdığını ifade ediyor.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Trump’ın askeri müdahaleye karar vermesi halinde İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanacağına dikkat çeken Arakçi, “İsrail’e karşı nasıl yanıt verildiyse ABD’ye de aynısını yapacağız.” diyor. Savaş durumunda her ülkenin meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu anlatan Arakçi, İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef almasının “işleyebilecekleri en büyük suç olacağını” fakat bunun İsrail tarafından gerçekleştirilemeyeceğini belirtiyor.

DİPLOMASİ VE SALDIRILAR

İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Arakçi, ABD ile yapılacak müzakerelerin mevcut saldırılar altında söz konusu olamayacağını ifade ediyor. “Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar.” diyen Arakçi, geçmişte olduğu gibi 2015’teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazır olduklarını aktarıyor. İran’ın, P5+1 ülkeleri ile yaptığı anlaşmanın önemine dikkat çekerek, bu sürecin geleceği için saldırganlığın durdurulması gerektiğini vurguluyor. Arakçi, “Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim.” ifadesini kullanarak mevcut durumu eleştiriyor.