İran Dışişleri Bakanı İstanbul’da

İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğindeki toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ GÜNDEMDE

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgede yükselen gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik saldırılar, zirvede özel bir oturumda ele alınıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’a gelirken yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” dedi. Arakçi, toplantı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İranlı Bakan, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.