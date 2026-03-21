İran Dışişleri Bakanı’ndan ABD-İsrail Saldırısına Cevap

SAVAŞ 21 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş, 21’inci gününde giderek artan bir şiddetle sürmekte. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya platformu üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın “Biz saldırmasak, onlar bize saldıracaktı” şeklindeki ifadelerine karşılık verdi. Arakçi, İsrail’in İran’a yönelik altyapı saldırıları konusunda istihbarat bilgilerine ulaştıklarını ifade etti.

‘TÜRKİYE KONUŞAN İNSANLARDIR’

Trump’ın konuşmasını alıntılayan Arakçi, “Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken, düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Bizler sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir karşılık veririz” dedi.

‘KISITLAMA UYGULAMAYACAĞIZ’

İsrail’in, İran altyapısına saldırı planlarıyla ilgili bilgi bulduklarını vurgulayan Arakçi, “Tekrar ediyorum: Altyapımıza bir saldırı olursa, (ABD ve İsrail’e misillemede) hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız” diye konuştu. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Trump, “İran’da son derece iyi gidiyoruz. Bizimle onların arasıdaki fark: İki hafta önce bir donanmaları vardı, artık yok. İki gün içerisinde 58 gemi imha edildi” ifadelerini kullanmıştı.

