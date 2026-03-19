İran Enerji Tesislerine Saldırılarla Tansiyonu Artırdı

Orta Doğu’da savaş sürerken, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kritik enerji altyapılarına yaptıkları saldırılar, bölgede gerilimi artırdı. Tahran yönetimi, saldırılara hızlı bir yanıt vererek karşılık verdi.

İRAN’IN EN BÜYÜK DOĞALGAZ TESİSİ HEDEF OLDU

ABD ve İsrail güçleri, İran’ın Buşehr eyaletindeki Aseluye kentine yönelerek petrol rafinerileri ve Güney Pars doğalgaz tesislerini hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda Aseluye’deki üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin vurulmasıyla, yangınlar meydana geldi. Ayrıca Güney Pars doğalgaz sahasında, üçüncü ve altıncı fazların da hedef alındığı bildirildi. İranlı yetkililer, patlamalar sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

MİSİLLEME TÜRKİYE OPERASYONU

Tahran, bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki çeşitli enerji tesislerine misilleme saldırıları düzenledi. Katar’ın ulusal enerji şirketi, Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlenen balistik füze saldırısının büyük hasara yol açtığını ve çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğünü bildirdi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, İran’ın bu saldırılarını kınayarak, bunların Katar’ın ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN: YANLIŞ HESAP

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, İran’ın misilleme saldırılarından bir diğer hedef oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, başkente yönelen 4 balistik füzenin tamamı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ancak o parçaların bazıları başkentteki çeşitli noktalara isabet ederken, bir bölgede yangın çıktı ve alevler yükseldi. Yetkililer, bu olayda yaralanan insanların olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, “İran, Körfez ülkelerinin karşılık veremeyeceklerini düşünüyorsa, yanlış hesap yapıyor.” dedi.

BAE: BAŞARILI SAVUNMA

Birleşik Arap Emirlikleri de füzelerin hedefi oldu. Savunma Bakanlığı, İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini bildirdi. Abu Dabi Medya Ofisi, “Habşan Doğal Gaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası’na yönelik füzelerin başarıyla imha edildiğini” açıklarken, düşen şarapnel parçalarıyla ilgili olarak çalışmalar yapıldığını duyurdu. Olaylarda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

TRUMP: ABD’YE BİLGİ VERİLMEDİ

İsrail’in İran tesislerine yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu ustaca saldırılardan ABD’nin haberdar olmadığını belirtti. Qatar’ın saldırıyla ilgisinin olmadığını ifade eden Trump, “Eğer İran Katar’a saldırmaya karar kılarsa, ABD Güney Pars Doğalgaz sahasını tamamen yok edecek.” dedi. Trump, ayrıca İsrail’in Güney Pars gaz sahasına yönelik başka bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini vurguladı.

İSRAİL BALİSTİK FÜZE İLE HEDEF OLDU

İran, İsrail’in saldırılarına yanıt olarak misillemeler gerçekleştirdi. Magen David Adom ambulans servisi, İran’ın merkezdeki Moshav Adanim bölgesine bir balistik füze gönderdiğini açıkladı. Şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucunda ağır yaralanan bir yabancı işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail basını, ülkenin merkezine yönelik çok sayıda İran saldırısında parça tesirli mühimmat kullanıldığını aktardı.

EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran, 28 Şubat tarihinde başlatılan saldırılara misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 727 kişinin yaralandığını bildirdi.