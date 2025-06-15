İran Füze Saldırıları Tel Aviv’de Devam Ediyor!

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın buna verdiği yanıt, üçüncü gününde de sürüyor. İsrail’in saldırılarında, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’in bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, çoğunluğu sivil olmak üzere 320 kişi de yaralandı. İran ise “Gerçek Vaat 3” isimli bir saldırı başlatarak, Tel Aviv’de patlamalar meydana getirdi ve bu saldırıda yüzlerce balistik füze ile drone kullanıldı. Bat Yam kentinde gerçekleşen bir saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Bazı füzeler, İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sistemini aşarak patlamalara neden oldu ve İsrail’de en az 13 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 380’e ulaştı.

İRAN’DAN YENİ SALDIRILAR

20.40’ta, İran’dan yeni füzelerin fırlatıldığı haberi geldi. Tel Aviv ve Kudüs’te sirenler çalmaya başladı. İran Devlet Televizyonu, Tahran’da hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu bildirdi. 20.00’da, İsrail ordusu İran’ın batısındaki füze hedeflerine karşı yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. 19.30’da İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 128’e, yaralıların sayısının ise 900’e ulaştığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna hükümeti, bu saldırılarda 3’ü çocuk 5 Ukraynalının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

19.20’de İsrail Başbakanı Netanyahu, çatışmaların İran’da rejim değişikliği ile sonuçlanabileceğini ifade etti. Netanyahu, ABD ve Trump’ın saldırılar konusunda önceden bilgilendirildiğini belirtti ve “İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi ve yardımcısını öldürdük” dedi. Ayrıca, bir suikast girişimine dair soruları yanıtsız bıraktı. 19.10’da Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın Hamaney’in öldürülmesi planını veto ettiğini bildirdi. 19.05’te ise İsrail’in iki vatandaşını İran için casusluk yaptıkları gerekçesiyle yakaladığı açıklandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

18.15’te İsrail ordusu, İran’ın doğusundaki bir yakıt ikmal uçağına hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bu, operasyonun en uzun menzilli saldırısı olarak kaydedildi. 17.45’te İsrail Ordu Sözcüsü, “Hedefimiz, bu rejimin bizi yok etme kapasitesini ortadan kaldırmaktır” açıklamasını yaptı. 17.00’da ise Reuters, en az 14 nükleer bilim insanının öldürüldüğünü bildirdi. 16.45’te ABD Başkanı Trump’ın, “Yakında İran ile İsrail arasında barış olacak” ifadeleri duyuldu.

KONTROL ALTINA ALINAN HEDEFLER

12.50’de İsrail ordusu, İsfahan’daki nükleer tesisleri vurduklarını ve bu işlemin devam ettiğini bildirdi. 11.50’de İran, Mossad’a çalışan iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. 11.05’te ise İsrail, Hayfa’daki boru hatlarına saldırarak maddi hasar verdi. İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin İsrail saldırılarıyla bağlantılı olan desteklerini eleştirdi. 09.50’deki açıklamada, İsrail ordusu İranlılara çeşitli bölgelerden ayrılma çağrısında bulundu.

Bu çatışmaların gelişimi uluslararası arenada büyük yankı uyandırırken, her iki tarafın da karşılıklı saldırı ve misillemelerini sürdürdüğü gözlemleniyor.