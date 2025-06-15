İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar

İRAN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLADI

İran devlet televizyonu, ülkenin İsrail’e karşı balistik füze saldırılarına yeniden başladığını açıkladı. Füzelerin, Tahran ve Şiraz bölgelerinden fırlatıldığı belirtiyor. İsrail ordu sözcülüğü ise, İran’dan atılan füzeleri önlemeye çalışan hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi.

YIKIM VE KAYIPLAR

İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucunda, İsrail’in kuzeyinde yer alan iki katlı bir bina yıkıldı, bu olayda 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail itfaiye sözcülüğü, İran’dan atılan füzelerin birkaç noktaya isabet ettiğini ve bir binanın yıkıldığını duyurdu. Yangınların söndürülmesi ve mahsur kalanların kurtarılması amacıyla itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ifade edildi.

RABAT GAN’DAKİ ETKİLER

Tel Aviv’in doğusundaki Ramat Gan kentinde, İran’dan fırlatılan füzelerin “akıl almaz bir yıkım” oluşturduğuna dikkat çekildi. Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, konuya dair açıklamalarda bulundu. Shama-Hacohen, “İran’ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini” belirtti. Ayrıca, füze saldırısının yol açtığı hasarı “akıl almaz bir yıkım” olarak nitelendirdi.