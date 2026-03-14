İran Füze Saldırısına Yanıt: Türkiye Hava Savunması Devrede

İran’dan fırlatılan balistik füze, 13 Mart 20026 tarihinde Türkiye hava sahasında etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik bir mühimmatın Doğu Akdeniz’deki NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından derhal imha edildiği duyuruldu. Bakanlık, “Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

İRAN’DAN ÜÇ FÜZE ATEŞLENDİ

Edinilen verilere göre, üç füze de İran topraklarından fırlatıldı. Bu mühimmatlar, sıradan bir bireyin kullanmasına uygun omuzdan atılan silahlar değil, balistik füzeler olarak kayıtlara geçti. Füzeler etkisiz hale getirilmeseydi, hedefinin Türk toprakları olduğu, Türkiye’nin savaş durumu yaşamamak için tüm ihtimalleri değerlendirdiği, ancak bu ihtimalin bir sınırının bulunduğu belirtildi.

NATO’DAN YENİ AÇIKLAMA

NATO, konuyla ilgili açıklama yaptı. NATO Sözcüsü, Türkiye’ye yönelik İran balistik füzesinin başarıyla engellendiğini bildirdi ve “NATO teyakkuzda ve tüm müttefiklerimizin savunmasında kararlı duruşunu sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

FÜZE PARÇALARI HATAY VE GAZİANTEP’E DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta İran’dan ateşlenen balistik füzenin Türkiye hava sahasında etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı da ifade edildi. Iran büyükelçisi olayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak izahat talep edildi. 4 Mart’ta ise İran’dan ateşlenen bir füzede Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesine yönelmişti; bu füze de NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düştü, yine burada da can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

MALATYA’YA PATRIOT SİSTEMİ KONUŞLANDIRILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri, hava sahasının korunması amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’ya Patriot Hava Savunma Sistemi’nin konuşlandırılacağını duyurdu.