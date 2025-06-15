İran Füze Saldırısını Başlattı!

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

İran Devleti, İsrail’e yönelik füzeli saldırıya geçtiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından İsrail Ordusu, hava savunma sistemlerini saldırılara karşı hazırlıklı hale getirdi.

SIRTLER ÇALIYOR

İran’dan ateşlenen füzeler, Tahran menzilinden yola çıkarak Tel Aviv semalarına ulaştı. Havanın alarm verici durumu ile Tel Aviv’de sirenler devreye girdi. İsrail, Demir Kubbe sistemi ile bu füzelere karşı önlem almaya çalışıyor.

İran medyası, Hayfa’ya ve Kuzey İsrail’e birçok füzelerin isabet ettiğini bildirdi. İran devlet televizyonu, yürütülen saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığını aktardı. Aynı zamanda, bu operasyonun başlamasıyla birlikte İsrail’in tamamında alarm durumu ilan edildi. İran’ın saldırıları, Tel Aviv’in yanı sıra işgal altındaki Filistin’in stratejik bölgelerini hedef alıyor.

İSRAİL’İN CEVABI

Bu harekâtın, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği ve İran’da saldırılarda hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim insanları ve sivillerin intikamını içerdiği ifade ediliyor. İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran’dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiklerini de duyurdu. İran medyası, İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başladığını bildirdi.

İSRAİL YEMEN’DE SALDIRIYOR

İran füzelerinin Kuzey İsrail’e gerçekleştirdiği sert saldırıların ardından, İsrail Ordusu Yemen’de Husiileri hedef aldığını da açıkladı.