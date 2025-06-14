İran Halkı İçin Zaman Geldi

İRAN ORDUSUNDAN MISİLLEME SALDIRISI

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarının ardından, İran ordusu misilleme saldırılarına başladı. İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

NETANYAHU’DAN İRAN HALKINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran halkına yönelik açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Netanyahu, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı” olduğunu öne sürdü ve “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” ifadesini kullandı. Ayrıca, “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini” söyledi.

SIĞINAKTA GÜVENLİK TOPLANTISI

Diğer yandan, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırılarının akabinde bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı düzenlediği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle mevcut durumu değerlendirdi. İran’dan gelen iki dalga halinde misilleme saldırısının ardından Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.