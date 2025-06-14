İran Hava Savunmasını Yanlış Değerlendirdi

İsrail’in İran’a yönelik nükleer ve askeri tesislerine saldırılarının ardından İran, İsrail’e karşı misilleme saldırıları başlattı. Saldırılar süregeldikçe, ABD basınına yansıyan haberlere göre, İran’ın İsrail’in saldırısının, pazar günü ABD ile İran arasında yapılması planlanan nükleer görüşmelerden önce gerçekleşmeyeceğini düşündüğü ifade edildi. The New York Times (NYT) gazetesinin “Yetkililer İran’ın yaptığı yanlış hesabın İsrail’in saldırılarının bilançosunu artırdığını söylüyor” başlıklı haberine göre, İran’ın üst düzey liderleri, ABD ile nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde, İsrail’in saldırısının bir haftadan fazla bir süre sonra olacağını bekliyordu. Konuya dair bilgi veren altı İranlı yetkili ve iki Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun açıklamaları doğrultusunda, “Ancak devasa bir yanlış hesap yaptılar” değerlendirmesi yer aldı.

İsrail’in Saldırısına Hazırlıksız Yakalındılar

İran yönetimine yakın yetkililerin aktardığına göre, İranlı liderler, bu pazar günü arabulucu ülke Umman’da gerçekleştirileceği öngörülen yeni tur müzakereler öncesinde İsrail’in saldırı düzenleyeceğini tahmin etmiyordu. İsrail’in olası saldırılarına dair haberleri ve raporları ise “İsrail propagandası” olarak değerlendirdikleri için dikkate almadılar. Yetkililer, bu durumun nedeniyle daha önce planlanan önlemlerin görmezden gelindiğini öne sürdü.

Askeri Komutanlar Güvenliği İhlal Etti

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail’in saldırılarının gerçekleştiği cuma gecesi İran’ın üst düzey askeri komutanları, güvenli evler yerine kendi evlerinde bulundu. İddiaya göre, saldırılarda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları’nın Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade ile üst düzey personeli de bulundukları yerde bir araya gelmemeleri gereken talimatı göz ardı etti. Bu kişiler, başkent Tahran’daki bir askeri üste acil durum savaş toplantısı yaptıkları sırada, İsrail’in üsse düzenlediği saldırıda yaşamlarını yitirdi.

Hava Savunma Eksiklikleri Sorgulanıyor

NYT’nin ulaştığı özel kısa mesajlardan, bazı yetkililerin öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” şeklinde sorular yönelttiği görüldü. Bir başka yetkili ise, “İsrail nasıl olup da istediği her şeye saldırıp üst düzey komutanlarımızı öldürebiliyor ve biz bunu durduramıyoruz?” sorusunu gündeme getirdi. Yetkililer, İran’ın saldırının yakın olduğunu ve bu kadar hasarın oluşmasını öngöremeyen istihbarat ve savunma zaaflarını da sorguladı. Başkent Tahran’dan telefonla röportaj veren Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, “İsrail’in saldırısı liderliği tamamıyla gafil avladı, özellikle de üst düzey askeri isimlerin ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesi… Bu, aynı zamanda düzgün bir hava savunması eksikliğimizi ve onların hiçbir direniş olmadan kritik bölgelerimizi ve askeri alanlarımızı bombalama kabiliyetini ortaya koydu” yorumunu yaptı.

İran’ın Tepkisi ve Protesto Olasılıkları

İran hükümetine yakın olduğu belirtilen Hosseini, İsrail’in İran’ın güvenlik ve ordu aparatına açık bir şekilde sızmış olmasının yetkilileri şok ettiğini ifade etti. İsrail’e göre, İran’ın askeri ve nükleer hedeflerine yönelik yapılan “operasyonlar” sırasında, ülkede oluşturulan patlayıcı insansız hava aracı üssü saldırı anında aktif hale getirilmişti. Ayrıca, İran’da gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısına dair detaylar paylaşıldı. İddialara göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplantıda intikam talep ettiğini ancak aceleci olmak istemediğini vurguladı. Toplantıda, İran’ın nasıl ve ne zaman misilleme gerçekleştireceği konusunda da görüş ayrılıkları yaşandığı belirtildi. Gazeteye konuşan bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına ya da su ve enerji santrallerine saldırması durumunda bunun protestolara yol açabileceği üzerinde durulduğunu aktardı.