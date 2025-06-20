İran İle Cenevre’de Nükleer Görüşmeler Başladı

İRAN, ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE TOPLANTISI CENEVRE’DE BAŞLADI

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasında üst düzey katılımlı toplantı, İsviçre’nin Cenevre kentinde bir otelde başladı. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve heyetleri katılıyor. Uluslararası basın toplantıya yoğun ilgi gösteriyor. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında İran’ın nükleer programı ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bulunuyor.

MÜZAKERELERİN ŞARTLARI

Görüşme öncesinde, Tahran’da İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Erakçi, “Biz, ABD’yi İran’a yönelik saldırıda İsrail’in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz” ifadelerini kullanmıştı. Bu durum, müzakerelerin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Barrot’nun Cenevre’de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmede İran’a nükleer konularda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceği belirtiliyor.

ALMAN BAKAN’DAN UMUT VEREN MESAJ

Alman Dışişleri Bakanı Wadephul ise Cenevre’deki görüşmelere yönelik MDR radyosuna yaptığı açıklamada, “Mevkidaşlarımla beraber bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalardan daha iyidir” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, diplomatik iletişimin önemine vurgu yapıyor.