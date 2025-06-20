İran İle Nükleer Görüşmeler Başladı

TOPLANTI CENEVRE’DE BAŞLADI

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı İsviçre’nin Cenevre kentindeki bir otelde başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler toplantıya katılıyor. Uluslararası basın toplantıya yoğun ilgi gösteriyor ve burada İran’ın nükleer programı ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle ortaya çıkan çatışmaların ele alınması bekleniyor.

MÜZAKERELERİN DURUMU

Görüşme öncesinde Tahran’da İran devlet televizyonuna açıklama yapan Dışişleri Bakanı Erakçi, “Biz, ABD’yi İran’a yönelik saldırıda İsrail’in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Barrot’nun Cenevre’de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini ve burada İran’a nükleer konuda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceğini belirtti. Alman Bakan Wadephul ise, İngiltere ve Fransa ile Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılacak görüşmenin önemini vurgulayarak, “Mevkidaşlarımla beraber Cenevre’de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalardan daha iyidir” dedi.