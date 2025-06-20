İran ile Nükleer Görüşmeler Başladı

CENEVA’DA ÜST DÜZEY TOPLANTI BAŞLADI

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile birlikte Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’la beraberindeki heyet katılıyor. Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği bu görüşmede, özellikle İran’ın nükleer programı ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar ele alınacak.

MÜZAKERELER İÇİN ŞARTLAR BELİRLİ

Görüşme öncesi İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Erakçi, “Biz, ABD’yi İran’a yönelik saldırıda İsrail’in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, müzakerelerin başlaması için belirli şartların olduğunu ortaya koyuyor.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Barrot’nun Cenevre’de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti. Macron, bu görüşmede İran’a yönelik nükleer konularda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceğini duyurdu. Alman Bakan Wadephul ise, İngiltere ve Fransa’yla birlikte Cenevre’de yapılacak görüşmelerin öncesinde MDR radyosuna yaptığı açıklamada, “Mevkidaşlarımla beraber Cenevre’de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalarından daha iyidir” şeklinde konuştu.