İran ile nükleer görüşmeler Cenevre’de başladı

İRAN, ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE GÖRÜŞMELERİ CENEVRE’DE BAŞLADI

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasında gerçekleştirilen yüksek düzeydeki toplantı İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile beraberindeki heyetler katılıyor. Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği bu toplantıda, İran’ın nükleer programı ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının tetiklediği çatışmalar üzerinde durulması bekleniyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Görüşme öncesinde Tahran’da İran devlet televizyonuna açıklama yapan Dışişleri Bakanı Erakçi, “Biz, ABD’yi İran’a yönelik saldırıda İsrail’in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz” ifadeleriyle durumu dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, ülkesinin Dışişleri Bakanı Barrot’un Cenevre’de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini ve görüşmede İran’a nükleer konuda diplomatik ve teknik bir müzakere teklifinin iletileceğini belirtti.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN BEYANATI

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İngiltere ve Fransa ile birlikte Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılacak olan görüşme öncesinde MDR radyosuna verdiği bir röportajda, “Mevkidaşlarımla beraber Cenevre’de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalardan daha iyidir” şeklindeki yorumda bulundu.