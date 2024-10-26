İran’ın Askeri Noktalarda Hasar Bildirimi

İRAN’IN AÇIKLAMALARI

İran, İsrail’in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını duyuruyor. Saldırılara karşı hava savunma sistemleri tarafından etkili bir karşılık verildiği, ancak bazı bölgelerde “sınırlı hasar” meydana geldiği kaydediliyor. İran Hava Savunma Karargahı, yapılan yazılı açıklamada İsrail’in, İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen bu saldırıları gerçekleştirdiğini belirtiyor.

İSRAİL’İN İDDİALARI

İranlı yetkililer, İsrail’in ülkede 20 noktayı hedef aldığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını savunuyor. Tahran’da hiçbir askeri tesisin vurulmadığı ifade ediliyor. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’e konuşan ismi belirtilmeyen bir yetkili, “İsrail ordusunun ülkede 20 noktayı hedef aldığı iddiası doğru değil. Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşti ve sınırlı hasara neden oldu” diyerek durumu açıklıyor. Ayrıca, 100 İsrail askeri uçağının saldırıya karıştığı yönündeki haberlerin de yanlış olduğunu vurguluyor.

KARŞILIK VERMEKTE

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail’e füze saldırısında bulunmuştu ve Tel Aviv yönetimi, bu duruma karşılık verileceğini bildirmişti. Gece saatlerinde İsrail’in Tahran’ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığı da belirtiliyor. Saldırılara hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği ve Tahran’da şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarılıyor. İran devlet televizyonu, bu seslerin hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin etkisiyle meydana geldiğini bildiriyor.

HAVANIN KAPATILMASI

Saldırılardan sonra İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıkladı. İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını duyuruyor. Diğer yandan, İsrail ordusu, İran’a yönelik düzenledikleri saldırının tamamlandığını bildiriyor.