İran’ın Cevabı Sert Ve Kararlı Olacak

İRAN’DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, sabah saatlerinde İsrail’in Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente gerçekleştirdiği saldırıların ardından misilleme saldırılarına başladı. İsrail ordu radyosu, İran tarafından atılan füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın yakınlarına düştüğünü bildirdi.

ERAKÇİ’DEN ULUSLARARASI KANUN VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefonda, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına saldıran hareketlerini “uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak tanımladı. Erakçi, İran’ın saldırılara karşı başlattığı eylemlere dair itidal çağrılarını ise “haksız” bulduğunu söyledi ve “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak” dedi.

LAMMY’DEN DİPLOMASİ VURGUSU

David Lammy, bölgede yükselen gerginliği dile getirerek tüm taraflardan, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi yönünde itidal ve umut belirttiklerini ifade etti.