İran’ın Füze Saldırısı: Beerşaba Hedefte

İran ile İsrail Arasındaki Savaşta Yeni Gelişmeler

İSRAİL’DEN BÜYÜK HAVA HAREKÂTI

İran ile İsrail arasında 13 Haziran 2025’te başlayan ve “Yükselen Aslan Operasyonu” olarak adlandırılan savaş, 8. gününde (20 Haziran 2025) farklı bir aşamaya ulaştı. İsrail, gece saatlerinde 60’tan fazla savaş uçağıyla İran’ın askeri sanayi tesislerine yönelik geniş çaplı bir hava harekâtı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bunun ardından, İran’ın güneyindeki Beerşaba kenti balistik füzelerle hedef alındı. Saldırılarda, Nevatim Hava Üssü ve önemli bir siber güvenlik merkezi vurulurken, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sisteminin bu saldırılara karşı yalnızca %65 başarı sağladığı belirtildi.

İRAN’IN STRATEJİK HEDEFLERİ

İran’ın “Gerçek Vaat-3” operasyonu çerçevesinde fırlatılan balistik füzeler, Beerşaba’daki stratejik hedeflere isabet etti. Nevatim Hava Üssü, İsrail Hava Kuvvetleri’nin kilit üslerinden birisi olarak biliniyor ve burada F-35 savaş uçakları konuşlanmakta. İran devlet medyası IRNA, bu saldırının “İsrail’in nükleer ve askeri hedeflerine misilleme” olarak değerlendirildiğini öne sürdü. Ayrıca, Beerşaba’daki bir siber güvenlik merkezi de hedef alındı. Bu merkez, İsrail’in siber savunma ve istihbarat operasyonlarında önemli bir rol oynamaktadır. Saldırıda, Beerşaba’daki Soroka Hastanesi’nin de önceki günlerde hasar gördüğü aktarıldı. İsrail acil durum servisi Magen David Adom, hastane saldırısında 32 kişinin yaralandığını bildirdi. İran, hastanenin hedef alınmadığını, ancak yakınındaki bir komuta merkezi ve istihbarat kampını hedef almak istediklerini savundu. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel ise İran’ı “sivil hedefleri kasten vurmakla” suçladı.

İSRAİL’DEN CEVAP: ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca 60’tan fazla savaş uçağıyla İran’ın askeri sanayi tesislerini hedef aldığını açıkladı. IDF sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, bu operasyonun İran’ın balistik füze üretim kapasitesini ve askeri altyapısını “ciddi şekilde zayıflatmayı” hedeflediğini ifade etti. Hedefler arasında, Tahran yakınlarındaki füze üretim tesisleri, Kermanşah’taki bir askeri üs ve Devrim Muhafızları’na ait komuta merkezleri bulunduğu bildirildi. Daha önce Israillilerin Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

DEMİR KUBBE’DEKİ BAŞARISIZLIK ORANI

İsrail’in gurur kaynağı olan Demir Kubbe hava savunma sistemi, İran’ın son 24 saat içerisindeki balistik füze saldırılarına karşı beklenenin altında bir performans sergiledi. ABD’li bir yetkili, CBS News’e yaptığı açıklamada, Demir Kubbe’nin başarı oranının yalnızca %65 olduğunu bildirdi. Bu oran, sistemin önceki %90 üzerindeki başarı oranı ile kıyaslandığında dikkate değer bir düşüş anlamına geliyor. IDF, İran’ın hipersonik Fettah-1 ve uzun menzilli Sejjil füzeleri ile sistemi zorladığını kabul etti. Ayrıca, Tel Aviv, Hayfa ve Petah Tikva gibi şehirlerde de hasara yol açan füzelerin fırlatıldığı aktarıldı. İran saldırılarının 24 kişinin ölümüne ve 600’den fazla yaralanmaya sebep olduğu belirtildi.

ŞEMHANİ HAKKINDA DETAYLAR

İran liderinin yakın müttefiki olan Ali Şemhani’nin durumunun iyi olduğuna dair bilgi verildi. Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yardımcılığı görevini yürütüyor ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik müzakerelerde Tahran’ı temsil etti. 2013’ten itibaren on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı ve uluslararası alanda tanınan önemli bir diplomatik figür haline geldi.

ABD’DEN GELEN İDDİALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programını geliştirmesinin suçlusunu eski Başkan Barack Obama olarak gösterdi. Trump’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Obama’nın bir fotoğrafıyla birlikte “İran’ın nükleer programından kim sorumlu biliyoruz” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Rusya’dan gelen açıklamalarda, İran’da rejim değişikliğinin mümkün olmadığını belirtildi ve Iran dini liderinin ölümüyle ilgili spekülasyonların yanıtı verildi.

İSRAİL’DEN GECEKİ SALDIRILAR

İran’ın Beerşaba’ya düzenlediği füzeli saldırının ardından, İsrail’in acil servisleri hasar gören bölgelerde çalışmalar yürüttü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda araç ve binaların zarar gördüğü gözlemlendi. Ayrıca, Norveç’in Tel Aviv Büyükelçiliği’nin konutuna el bombası atılması, uluslararası alanda endişeye yol açtı. Her iki tarafın da alışverişte bulunduğu bu belirtileri takiben yüksek gerilim süreci devam ediyor.