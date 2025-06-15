İran’ın Hamaney’inden İspanyolca Mesajlar

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’DAN CEVAP

İsrail, dün gece İran’da Tahran dahil olmak üzere 6 kente şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılara İran, füzelerle yanıt verdi. Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine vurgu yapıldı.

ÇATIŞMANIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırıları, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı bombardımanlarla başladı. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, toplamda 78 sivil kaybın olduğu açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 41 kişi yaralandı. Türkiye ve birçok ülke, İsrail’i sert bir şekilde kınadı.