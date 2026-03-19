İran’ın Hedefinde Kalan Ras Laffan Rafinerisi Hasar Gördü

DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ KONDESAT KOMPLEKSİNE SALDIRI

İran’ın insansız hava araçları ve füzeleriyle hedeflediği Katar’daki Ras Laffan Rafinerisi’nde meydana gelen hasar, uydu görüntüleriyle ilk kez gözler önüne serildi. Bu görüntüler, saldırının isabet oranının yüksekliğini ve tesisin stratejik noktalarının önemli ölçüde zarar gördüğünü ortaya koyuyor. Paylaşılan görüntülerde, rafinerinin ana işleme ünitelerinden birinin tam isabet aldığı dikkat çekiyor. Ayrıca, saldırının ardından yükselen yoğun siyah duman bulutları ve patlama noktasındaki yangının yarattığı hasar oldukça belirgin.

HASAR GÖREN KRİTİK NOKTALAR

İlk analizler, kamikaze İHA’ların tesisin gaz işleme ve ayrıştırma ünitelerini hedef aldığını ortaya koyuyor. Söz konusu üniteler, günlük 306 bin 600 varillik işleme kapasitesinin merkezinde yer alıyor.

ÜRETİM DURDU MU?

Katar Energy yetkililerinin henüz resmi bir açıklama yapmamasıyla birlikte, uydu görüntüsündeki dumanın yoğunluğu ve hasar gören ünitenin konumu, rafinerinin büyük bir bölümünde üretimin zorunlu olarak durdurulmuş olabileceğini gösteriyor.

KÜRESEL ENERJİ ARZINA BÜYÜK DARBE

Dünyanın en büyük gaz kondensat kompleksi olarak bilinen Ras Laffan’ın devre dışı kalması, küresel LNG ve petrol tedarik zincirinde önemli bir kesintiye neden olma potansiyeli taşıyor. ExxonMobil ve TotalEnergies gibi büyük ortakların yer aldığı tesisteki hasarın tamir edilmesi uzun süre alabilir.

SAVAŞ YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI

Uydu görüntüleri, İran’ın bölgede ABD bağlantılı enerji tesislerine yönelik “hassas vuruşlar” yapma kapasitesini gözler önüne sererken, meydana gelen hasarın boyutu, İran’ın “misilleme” sözünü ciddiye aldığını ve bölgedeki enerji savaşının yeni bir evreye girdiğini de göstermiş oluyor.