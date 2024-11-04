İran’ın Israil’e Karşı Planları: Yanıtlar

İRAN’IN YANIT PLANI: GÜÇLÜ SAVAŞ BAŞLIKLARI

ABD basınında yer alan bilgilere göre, İran İsrail’in son saldırısına karşılık olarak daha güçlü savaş başlıkları ve daha önceden kullanılmamış silahlarla donatılmış karmaşık bir yanıt hazırlanıyor. İran tehditlerinin gerçekliği ile sert söylemlerinin içinde bir denge olup olmadığı henüz netleşmedi. Bunun yanında, İsrail’in saldırısının nasıl bir karşılık bulacağı, Tahran’ın planladığı saldırının boyutuna, doğasına ve etkinliğine bağlı olacak.

ORTADOĞU’DAKİ DENGELERDEKİ DEĞİŞİMLER

Şu ana kadar İran’ın petrol ve nükleer tesislerine saldırmaktan kaçınan İsrail, bu tutumunun artık değişebileceğini belirtiyor. İsrailli yetkililere göre, bölgedeki dengeler giderek bozuluyor.

ORDU KARŞILIK VERMEK ZORUNDA

Mısırlı bir yetkili, İran’ın özel olarak “güçlü ve karmaşık” bir yanıt verme konusunda uyarıda bulunduğunu dile getirerek, “Ordumuz insan kaybetti, bu yüzden karşılık vermeleri gerekiyor” şeklinde ifade etti. Kaynaklar, İran’ın dört asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına verilecek cevabı zorunlu bir adım olarak gördüğünü belirtiyor.

İRAN MISILLESİ İÇİN IRAK’TAN YARARLANABİLİR

İran’ın planlanan misillemelerinde İran ordusunun da yer alacağı ve bu eylemlerin daha önce Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarından farklı olacağı kaydedildi. Kaynaklar, İran’ın İsrail askeri tesislerine “önceki saldırılardan çok daha agresif” bir yaklaşım sergileyeceğini, bu süreçte Irak topraklarından yararlanabileceğini aktardı.

İranlı yetkililer, tepkileri üzerinde etkili olan diğer bir faktörün de ABD seçimleri olduğunu ifade etti. Yetkili, İran’ın saldırısının ABD seçimlerini etkileme amacı taşımadığını belirterek, yanıtın salı günü yapılan seçimlerin ardından, Ocak ayında yeni bir başkan göreve başlamadan önce gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca, ABD istihbarat teşkilatlarına göre İran’ın tercihi Donald Trump yerine Kamala Harris yönünde olduğu bilgisi verildi.