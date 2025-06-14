İran’ın Natanz Tesisinde Kirlilik Tespit Edildi

NÜKLEER TESİSLERİN HEDEF ALINDIĞI SALDIRILAR

İsrail, İran’ın nükleer programındaki uranyum zenginleştirme oranını artırarak silah üretme kapasitesine karşı saldırılar düzenliyor. Bu saldırılarda nükleer tesislerin de hedef alındığı belirtiliyor. Son dakika bilgilerine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz nükleer tesisinde radyoaktif kirlenme tespit ettiğini açıkladı.

İSFAHAN VE FORDO’DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’da hedef aldığı İsfahan ve Fordo nükleer tesisleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda İranlı yetkililerle iletişime geçtiklerini bildirdi. Ajansın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Grossi şunları söyledi: “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir.”

İRAN’DAN SIZINTI AÇIKLAMASI

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna verdiği demeçte, İran’daki nükleer tesislerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kemalvendi, İsrail’in Natanz nükleer tesisini yer altındaki yapıları hedef alarak pek çok kez füze saldırısına maruz bıraktığını belirtti. Yapılan kontroller sonucunda, tesiste sınırlı düzeyde radyoaktif kirlilik tespit edildiğini ifade eden Kemalvendi, bu kirliliğin yalnızca tesisin içiyle sınırlı kaldığını vurguladı. Herhangi bir sızıntının dış çevreye ulaşmadığını ve durumun ciddi bir tehlike oluşturmadığını söyledi.