“Iran’ın Nükleer Programı Hedefimiz”

OPERASYONUN ARKA PLANI VE AMAÇLARI

İsrail’in sabahın erken saatlerinde başlattığı hava saldırıları, İran’a yönelik şiddetli bir operasyon olarak devam ediyor. Bu operasyonun arka planıyla ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, saldırıların ana hedefinin İran’ı askeri baskı ile nükleer programından tamamen vazgeçirmeye zorlamak olduğunu aktardı. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” diyerek bu durumu netleştirdi.

İSRAİL’İN TEMEL HEDEFLERİ

Hanegbi, İsrail kabinesinin onayıyla yürütülen operasyonun dört ana hedefini belirtti. Bunlar; İran’ın nükleer altyapısını yok etmek, balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulmasını sağlamak olarak sıralandı.

ASKERİ YÖNTEMLERİN ETKİSİ

Hanegbi, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı tamamen yok etme kapasitesine sahip olup olmadığıyla ilgili soruya, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” yanıtını verdi. Diplomatik çözüm yollarına işaret eden Hanegbi, özellikle Libya ve Güney Afrika’nın nükleer silah programlarından vazgeçiş örneklerini hatırlatarak, İran’ın da iyi bir anlaşmayla fayda sağlayarak nükleerden vazgeçebileceğini belirtti. Bu süreçte olayı başlatacak tek kişinin eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu dile getirdi.

ABD İLE İLİŞKİLER

Saldırılardan önce ABD yönetiminin bilgilendirildiğini vurgulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasındaki kriz iddialarını ise reddetti. “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” ifadelerini kullandı.

İRAN’A YÖNELİK ASKERİ VARLIK

Hanegbi, hedef alınan İranlı üst düzey askeri kişiler hakkında bilgi vererek, İsrail’in yalnızca hava ve deniz gücüyle değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğunu da ima etti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Hanegbi, bu sürecin daha da tırmanabileceğini ifade etti.

HIZLI OPERASYON EMRİ

Kabinenin saldırı kararı aldığı geceyi anlatan Hanegbi, toplantının çok kısa sürdüğünü vurguladı. Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiğini, kimsenin itiraz etmediğini söyledi.