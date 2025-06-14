İran’ın Yanıtı Çok Sertti!

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI VE ETKİLERİ

İki ayrı dalga ile 150 füzeyi fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kez vurdu. Görüntülere göre bu saldırılarda en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası imha edildi. Bunun yanında birçok sivil bina, konut ve işyeri ciddi hasar gördü. İsrail halkı, bu duruma karşı bomba sığınaklarına kaçmak zorunda kaldı. Bazı bireyler ise evlerinden Demir Kubbe ve İran füzelerinin çarpışmasını kaydetti. Ancak, İsrail’in gövde gösterisi olan Demir Kubbe, bu kez İran füzelerini durdurmada başarılı olamadı. Önceki saldırılarda 300’er füzeye karşı daha etkili bir savunma gösteren sistem, bu saldırıda ciddi şekilde zarar gördü.

HİPERSONİK FÜZELERİN ETKİSİ

Bu durumun temel nedenlerinden biri, İran’ın daha önceki saldırılara göre çok daha fazla hipersonik füze kullanması olarak ifade ediliyor. Saldırıda, saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilen ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzeleri kullanıldı. Görüntülerde, Demir Kubbe füzelerinin etrafında dolaşan İran füzelerinin hedeflerine hızla isabet ettiği gözlemlendi. Ayrıca, İsrail’in Demir Kubbe sisteminin dost ateşi açması sonucu, bazı savunma füzesi parçaları Tel Aviv’e düşerek hasar yarattı. Demir Kubbe bataryalarının aldığı hasar henüz net olarak bilinmiyor, ancak Tel Aviv, İran füzelerinin saldırılarıyla gerçek bir savaş alanına dönüşmüş durumda.