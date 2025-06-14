İran, İslâmi Cevabı Sert Verecek

İRAN’DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, İsrail’in sabaha karşı başkent Tahran dahil birçok kente düzenlediği saldırılara karşılık misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordu radyosu, atılan füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’na oldukça yakın bir noktaya isabet ettiğini bildirdi.

ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını uluslararası hukukun belirgin bir ihlali olarak değerlendirdi. Erakçi, İran’ın İsrail saldırganlığına karşılık verdiği eylemlerine yönelik itidal çağrılarına ‘haksız’ yanıtı verdi. “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak” ifadelerine yer verdi.

BÖLGESEL GERGİNLİK ÜZERİNE DİPLOMATİK YAKLAŞIM

David Lammy, bölgede artan gerginlikten duyduğu kaygıyı ve tüm taraflardan itidal ile diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.