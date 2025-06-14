Dünya

İran, İSRAİL’e Ait Uçakları Vurdu

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İRAN’DAN İSRAİL’E MISILLEME

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı İran cephesinden hızlı bir misilleme yanıtı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, başlatılan saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin “İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16 savaş uçağının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiğini” duyurdu.

PİLOTLARA DAİR BİLGİ YOK

Vurulan uçakların pilotlarına dair ise “henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı” ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın şu an devam ettiği bildirildi.

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