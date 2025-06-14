İran, İSRAİL’e Ait Uçakları Vurdu

İRAN’DAN İSRAİL’E CEVAP

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı İran’dan yanıt geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, yapılan misilleme saldırısına dair yazılı açıklama yaptı.

İHA VE SAVAŞ UÇAKLARI HEDEF ALINDI

Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait iki F-35 ile bir F-16 savaş uçağının yanı sıra pek çok insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiği belirtildi.

PİLOTLAR HAKKINDA NET BİLGİ YOK

Vurulan uçakların pilotlarıyla ilgili henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi. Olay hakkında soruşturma sürecinin devam ettiği de bildirildi.