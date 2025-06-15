İran, İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi!

HAVA SALDIRILARI ÜÇÜNCÜ GÜNDE DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” isimli saldırı ve İran’ın karşı operasyonları üçüncü gününde sürüyor. Yapılan saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi önemli askeri yetkililerin bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirirken, çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 320 kişi yaralandı. İran da İsrail’e “Gerçek Vaat 3” adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırı kapsamında drone’ların yanı sıra yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar yaşandı. Bat Yam kentinde üç kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Bazı füzelerin İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden olduğu belirtildi. İsrail’de en az 13 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 380’e ulaştı.

OLAĞANÜSTÜ HAL UZATILDI VE İRAN’DAN YENİ SALVURULAR GELİYOR

İsrail’de olağanüstü hal durumu 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca, Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının İran’dan karayoluyla tahliyesine yönelik çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Öte yandan, İsrail’in Kudüs ve Tel Aviv şehirlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi, ardından İran’dan gelen füze saldırılarının başladığı ifade edildi. Sivillere sığınma alanlarına gitmeleri çağrısı yapıldı. İran devlet medyası, İsrail’e yönelik balistik füzelerin fırlatıldığını aktardı. Bir görgü tanığı, Tel Aviv’den patlama sesleri geldiğini dile getirdi, 50 füzenin Hayfa’ya fırlatıldığı bildirildi. İran Emniyet Müdürlüğü binasının da İsrail saldırısında vurulduğu iddia edildi.

ABD KOALİSYONU İRAN’IN İHA’LARINI DÜŞÜRÜYOR

İki Iraklı askeri yetkili, İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan iki insansız hava aracının ABD öncülü güçler tarafından Irak üzerinde düşürüldüğünü açıkladı. Ayn el-Esad’daki uluslararası koalisyonun, bu insansız hava araçlarına hedef alarak müdahale ettiği belirtildi. İran’da ölü sayısının 128’e yükseldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, “İsrail’in düşman eylemleri devam ederse Tahran’ın yanıtları daha kararlı ve daha şiddetli olacaktır” dedi.

İSRAİL’DE PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek” dedi. Netanyahu, kuvvetlerinin cesurca görev yaptığını vurgulayarak, “Bu bir kurtuluş savaşıdır. Onlara tek bir darbeyle vuracağız ve kazanacağız,” şeklinde konuştu. Ayrıca, başbakanın Bat Yam’daki yıkım alanında inceleme yaptığı bildirildi. Bat Yam ve Rehovot bölgelerindeki saldırılar sonucunda onlarca yaralı tespit edildi.

İRAN’DAN GELEN YENİ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in saldırılarının ABD desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini belirtti. “Ellerimizde ABD’nin İsrail saldırılarına ilişkin somut kanıtlar var,” dedi. Aynı zamanda, İsrail ordusu, nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan İranlılar için bir tahliye uyarısı da yaptı. İran halkı ise saldırılara karşı cami, okul ve metrolara sığınmaları gerektiğini ifade etti. İsrail askeri yetkilileri, İran’da vurulması gereken çok sayıda hedef olduğunu bildirdi.

ÜLKELER ARASI KEŞİFLER VE RUSYA’DAN AÇIKLAMALAR

İran’ın petrol rafinerisinde çıkan yangın ve karşılıklı saldırılarla birlikte, bölgedeki gerilim artıyor. İran devlet ajansı, İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. İran, iki yakıt deposunun hedef alındığını bildirirken, İsrail de Bat Yam’daki bir binanın yıkılması sonucu meydana gelen can kaybını duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından, Ortadoğu’daki güvenlik durumu daha da karmaşık bir hal almış durumda.