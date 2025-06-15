İran İsrail’e Karşı Saldırı Başlattı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN MISİLLEMESİ

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı ile İran’ın gerçekleştirdiği misillemeler, aralıklarla gece boyunca devam etti. Bu İsrail saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca çoğunluğu sivil olmak üzere 320 kişi de yaralandı. İran tarafı ise İsrail’e karşı “Gerçek Vaat 3” adını verdiği bir saldırı başlattı.

SALDIRILARDA PATLAMALAR YAŞANDI

Bu saldırılar kapsamında, droneların yanı sıra yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bazı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak çeşitli patlamalara neden oldu. Karşılıklı olarak süren saldırılar, gece boyunca devam etti. İsrail, gece yarısı İran’ın batısındaki Mehrabad Havalimanı çevresini hedef aldı ve bu bölgede yangınlar meydana geldi. Ayrıca, İsrail güçleri İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini de saldırı hedefi yaptı.

İran ise bu saldırılarda tesislerde kısıtlı hasar meydana geldiğini bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu duyurdu. Tel Aviv’de ise gece boyunca siren sesleri dinlemedi.