Dünya

İran, İsrail’e Karşılık Verdi

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İSRAİL’İN SALDIRILARINA KARŞI İRAN’DAN CEVAP

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine yaptığı saldırıların ardından, İran ordusu yanıt olarak misilleme saldırıları başlattı. Bu çerçevede İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldı. Tel Aviv semalarında birçok roketin görüntüleri görüldü. Bazı bölgelerde ise dumanlar yükseldi.

GAZZE’DEKİ HÜZÜN VE SEVİNÇ

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarla büyük hasar verdiği Gazze Şeridi’nde, halk bu saldırılara karşı İsrail’in vurulmasını sevinçle karşıladı. Gazze’de meydana gelen bu sevinç, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

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Dünya

İran Ordusu, Saldırılara Misilleme Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran halkına karşı bir mücadele yürütmediğini belirtti.
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Yeni Kriz, Küresel Piyasalarda Şok Yarattı

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından altın fiyatları zirveye yaklaşırken, petrol fiyatları yeni bir rekor kırdı ve ABD borsa endeksleri olumsuz etkilendi.

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