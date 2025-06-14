Dünya

İran, İsrail’e Sert Cevap Verecek

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İRAN’IN MİSİLLEMESİ

İsrail’in sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran dahil birçok kente düzenlediği saldırıların ardından İran karşılık olarak misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordu radyosundan alınan bilgilere göre, atılan füzelerden biri Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’na çok yakın bir noktaya isabet etti.

İRAN’DAN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Erakçi, “İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına saldıran eylemleri uluslararası hukukun açık bir ihlali” olduğunu ifade etti.

İTİDAL ÇAĞRILARINA YANIT

Erakçi, İran’ın İsrail’in saldırganlığına karşı başlattığı eylemlerine yönelik itidal çağrılarının ‘haksız’ olduğunu belirtti. “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak” diyerek güçlü bir tepki verdi. David Lammy ise bölgede artan gerginlikten üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm taraflardan itidal ve diplomasi yoluyla çözüme ulaşma yönünde umutlu olduklarını dile getirdi.

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