Dünya

İran, İSRAİL’e Sert Cevap Verecek

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İRAN’DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, İsrail’in sabah saatlerinde Tahran dahil pek çok kente düzenlediği saldırıların ardından, misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordusunun radyo yayını, atılan füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın oldukça yakın bir noktasına isabet ettiğini bildirdi.

ABAS ERAKÇİ’DEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Erakçi, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri ile nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına saldırılarını, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak tanımladı.

İTİDAL ÇAĞRILARINA TEPKİ

Erakçi, İran’ın İsrail saldırganlığına karşı başlattığı eylemlerine yönelik itidal çağrılarının ‘haksız’ olduğunu vurguladı. “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak,” dedi. David Lammy ise bölgede artan gerginlikten üzüntü duyduğunu belirterek, tüm taraflardan itidal ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Dünya

İran, İsrail’in Saldırısını Hesaplayamadı mı?

İranlı yetkililer, İsrail’in beklenmedik saldırısını zamanında tahmin edemediklerini belirtti. Öte yandan, İranlı komutanın askeri operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.
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